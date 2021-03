Ascolti TV 1 marzo 2021 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di martedì 2 marzo 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, lunedì 1? Sui canali Rai,, sono andati in onda Il Commissario Ricciardi (Rai 1), N.C.I.S. (Rai 2), Presa diretta (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip (Canale 5), Brick Mansions (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ...

Manuel_Real_Off : Beh che dire gieffine e gieffini #gfvip - alessandranina0 : RT @AlbertoFuschi: Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale chiude con 5,9 milioni di telespettatori e il 24,7% di share e supera la fin… - funzioniamo : RT @AlbertoFuschi: Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale chiude con 5,9 milioni di telespettatori e il 24,7% di share e supera la fin… - MargeDrums : Un gran calcio negli stinchi a mediaset, la qualità vince sempre! #IlCommissarioRicciardi - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? Buon inizio di settimana per #Daydreamer: 2 mln di spettatori col 18,56% di share >… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti marzo

lunedì 12021 Nella serata di ieri, lunedì 12021, su Rai1 il finale della fiction Il Commissario Ricciardi ha conquistato 5.908.000 spettatori raggiungendo il 24.73% di share. ..., 1: Il commissario Ricciardi (ultima puntata) contro la finale del Grande Fratello Vip Serata molto interessante, quella del 1perché da una parte (su Rai1) è andata in onda l' ...Continua con il segno positivo il 2021 di Discovery Italia e in particolare di Nove, il canale generalista del gruppo diretto da Aldo Romersa ...Gf vip 5, boom di ascolti per la finale del reality!. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.