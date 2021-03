Ultime Notizie Roma del 01-03-2021 ore 14:10 (Di lunedì 1 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Nel 2020 l’Istat segnala come l’economia italiana ha registrato Una contrazione di entità eccezionale per gli effetti economici delle misure di contenimento connesse all’emergenza sanitaria in particolare il PIL ai prezzi di mercato è stato Pari a un milione 651595 milioni di euro Correnti con la caduta del 78 % rispetto all’anno precedente il volume il PIL è diminuito dello 0,9% non si batte con il dpcm sfida collettiva l’accelerazione della campagna vaccinale ci consentirà di uscire in modo strutturale da questa vicenda Ma le prossime settimane saranno settimane non farci detto il ministro della Salute lunedì con cambio di colore per diverse regioni di 9 regioni zona rossa dopo la Provincia autonoma di Bolzano sono Molise Basilicata e poi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Nel 2020 l’Istat segnala come l’economia italiana ha registrato Una contrazione di entità eccezionale per gli effetti economici delle misure di contenimento connesse all’emergenza sanitaria in particolare il PIL ai prezzi di mercato è stato Pari a un milione 651595 milioni di euro Correnti con la caduta del 78 % rispetto all’anno precedente il volume il PIL è diminuito dello 0,9% non si batte con il dpcm sfida collettiva l’accelerazione della campagna vaccinale ci consentirà di uscire in modo strutturale da questa vicenda Ma le prossime settimane saranno settimane non farci detto il ministro della Salute lunedì con cambio di colore per diverse regioni di 9 regioni zona rossa dopo la Provincia autonoma di Bolzano sono Molise Basilicata e poi ...

