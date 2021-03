Taylor Swift e le critiche a Netflix e a Ginny & Georgia: "Baste degradare le donne!" (Di martedì 2 marzo 2021) Taylor Swift ha pesantemente attaccato Netflix e la serie Ginny & Georgia, accusando entrambe di un comportamento degradante nei confronti delle donne Taylor Swift si è scagliata contro Netflix e la serie Ginny & Georgia. La celebre pop star ha accusato il servizio di video on demand e lo show di un comportamento fortemente degradante nei confronti delle donne. Distribuito a partire dallo scorso 24 febbraio, Ginny & Georgia ha immediatamente provocato l'ira dei fan di Taylor Swift per una battuta sulla loro beniamina. La battuta in questione è la seguente: "Cosa ti importa? Tu cambi uomini ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021)ha pesantemente attaccatoe la serie, accusando entrambe di un comportamento degradante nei confronti delle donnesi è scagliata controe la serie. La celebre pop star ha accusato il servizio di video on demand e lo show di un comportamento fortemente degradante nei confronti delle donne. Distribuito a partire dallo scorso 24 febbraio,ha immediatamente provocato l'ira dei fan diper una battuta sulla loro beniamina. La battuta in questione è la seguente: "Cosa ti importa? Tu cambi uomini ...

dovctorwho : RT @fracalmaquelbro: la verità è che se taylor swift fosse un uomo la idolatrerebbero maggiormente per tutte le sue doti da cantautrice ma… - rainbowoutsider : RT @PayolaSwiftIta: RESPECT TAYLOR SWIFT e tutte le donne. Taylor Swift ha ottenuto quello che ha ora grazie alla SUA musica e al SUO tale… - wildflvower : RT @mylordxerm: quando dite che Taylor Swift è famosa grazie ai suoi ex ricordatevi che nel 2010 non riusciva a tenere i Grammys in mano pe… - motivatelarents : RT @RENDEZJ4DE: prima si indignano (giustamente) per taylor swift e quello che è successo oggi e poi sono i primi a attribuire sempre il su… - mybrokenCV : Sembra un video di taylor swift non respiro #GFvip -