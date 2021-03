Speranza avverte | ' La curva risale | ci aspettano settimane difficili'

globalistIT : - elisabe33314234 : RT @Libero_official: 'Se va avanti così...'. #Salvini avverte #Speranza: è lite sul nuovo #Dpcm? - laratta_enzo : RT @Libero_official: 'Se va avanti così...'. #Salvini avverte #Speranza: è lite sul nuovo #Dpcm? - Marco02839896 : RT @Libero_official: 'Se va avanti così...'. #Salvini avverte #Speranza: è lite sul nuovo #Dpcm? - politicaal2G : RT @Libero_official: 'Se va avanti così...'. #Salvini avverte #Speranza: è lite sul nuovo #Dpcm? -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza avverte

Il ministro della Salute Robertoha parlato della situazione dell'epidemia del coronavirus nel nostro Paese. "Penso che le prossime settimane non siano facili per la gestione dell'emergenza Covid - ha poi aggiunto - La ...E il Ministro: la curva dei contagi sta risalendo in modo significativo. 01 mar 10:52 Vaccini, AstraZeneca: disposti a cedere licenze di produzione AstraZeneca è disposta a 'cedere ...Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della situazione dell'epidemia del coronavirus nel nostro Paese. "Penso che le prossime settimane non siano facili per la gestione dell'emergenza C ...Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto alla presentazione del Programma nazionale Esiti 2020, evento promosso dall'Agenzia nazionale per i servizi ...