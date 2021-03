Scuola, lettera dal Sannio a De Luca del consigliere Mortaruolo: profonde diversità territoriali in diffusione virus (Di lunedì 1 marzo 2021) Un “ulteriore approfondimento” sull’ordinanza che sospende l’attività didattica in presenza nelle scuole della Campania, tenuto conto delle “profonde diversità territoriali nella diffusione del virus”. A chiederlo, in una lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini e all’Unità di crisi della Regione Campania, è il consigliere regionale campano del Pd Erasmo Mortaruolo, eletto nel collegio di Benevento. “La situazione epidemiologica è innegabilmente preoccupante, come dimostrato dall’aumento dei contagi registratosi nell’ultima settimana e l’incidenza delle varianti del virus. Tuttavia – scrive Mortaruolo – i dati del contagio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Un “ulteriore approfondimento” sull’ordinanza che sospende l’attività didattica in presenza nelle scuole della Campania, tenuto conto delle “nelladel”. A chiederlo, in unaal presidente della Regione Campania Vincenzo De, all’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini e all’Unità di crisi della Regione Campania, è ilregionale campano del Pd Erasmo, eletto nel collegio di Benevento. “La situazione epidemiologica è innegabilmente preoccupante, come dimostrato dall’aumento dei contagi registratosi nell’ultima settimana e l’incidenza delle varianti del. Tuttavia – scrive– i dati del contagio ...

