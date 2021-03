Scuola, al via i test Invalsi per 500mila maturandi: le prove svolte su pc in presenza (Di lunedì 1 marzo 2021) Partono da oggi i test Invalsi di italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto) nelle quinte superiori per i 500mila ragazzi che faranno gli esami di maturità. I test saranno in presenza e saranno organizzati dalle scuole in autonomia, prevedendo piccoli gruppi di studenti fino al 31 marzo. Per le prove suppletive per l'ultimo anno delle superiori c'è tempo fino al 21 maggio. L'esito non sarà vincolante per l'ammissione agli esami di Stato al via il prossimo 16 giugno. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 marzo 2021) Partono da oggi idi italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto) nelle quinte superiori per iragazzi che faranno gli esami di maturità. Isaranno ine saranno organizzati dalle scuole in autonomia, prevedendo piccoli gruppi di studenti fino al 31 marzo. Per lesuppletive per l'ultimo anno delle superiori c'è tempo fino al 21 maggio. L'esito non sarà vincolante per l'ammissione agli esami di Stato al via il prossimo 16 giugno.

