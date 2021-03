Sanremo2021: Chi è Fausto Zanardelli dei Coma Cose (Di lunedì 1 marzo 2021) Fausto Zanardelli è il cantante dei Coma Cose, il duo parteciperà a Sanremo 2021 con Fiamme Negli occhi (screenshot video)Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, assieme a Francesca Mesiano, in arte Califoria, compongono l’originale duo indie pop-rap i Coma Cose. Il duo parteciperà a Sanremo 2021 con il brano Fiamme negli Occhi. Leggi anche -> Sanremo, Orietta Berti chiarisce: “Nessuna polemica con Marcella Bella” Chi è Fausto Zanardelli Fausto Zanardelli, d’origine bresciana, inizia la sua carriera musicale prima come fonico e poi come cantante con lo pseudonimo di Edipo. Nel 2010 il cantante incide con la Foolica Recrords l’album Hanno ragione i ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 marzo 2021)è il cantante dei, il duo parteciperà a Sanremo 2021 con Fiamme Negli occhi (screenshot video), in arteLama, assieme a Francesca Mesiano, in arte Califoria, compongono l’originale duo indie pop-rap i. Il duo parteciperà a Sanremo 2021 con il brano Fiamme negli Occhi. Leggi anche -> Sanremo, Orietta Berti chiarisce: “Nessuna polemica con Marcella Bella” Chi è, d’origine bresciana, inizia la sua carriera musicale prima come fonico e poi come cantante con lo pseudonimo di Edipo. Nel 2010 il cantante incide con la Foolica Recrords l’album Hanno ragione i ...

