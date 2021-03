NBA 2020/2021: i Lakers spazzano via Golden State, Tatum protagonista contro Washington (Di lunedì 1 marzo 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 28 febbraio e lunedì 1 marzoha visto in scena lo svolgersi di otto partite della regular season NBA 2020/2021. I Lakers dominano allo Staples i Golden State Warriors in una gara in cui i punti segnati a fine primo tempo sono addirittura 73. Jayson Tatum, con due canestri, è protagonista della vittoria dei Celtics contro Washington. Miami trova la sesta vittoria di fila mentre New York non smette di sognare un piazzamento playoff. Booker firma il successo di Phoenix su Minnesota, Houston a picco contro Memphis, pazzesca rimonta di Charlotte a Sacramento mentre i Bucks superano i Clippers. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 28 febbraio e lunedì 1 marzoha visto in scena lo svolgersi di otto partite della regular season NBA. Idominano allo Staples iWarriors in una gara in cui i punti segnati a fine primo tempo sono addirittura 73. Jayson, con due canestri, èdella vittoria dei Celtics. Miami trova la sesta vittoria di fila mentre New York non smette di sognare un piazzamento playoff. Booker firma il successo di Phoenix su Minnesota, Houston a piccoMemphis, pazzesca rimonta di Charlotte a Sacramento mentre i Bucks superano i Clippers. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in ...

