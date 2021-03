Milano: ubriaco contromano in tangenziale Ovest, rischio strage (Di lunedì 1 marzo 2021) Paura a Milano per quanto accaduto nelle scorse ore: un uomo ubriaco contromano in tangenziale Ovest, rischio strage. Poteva avere conseguenze gravissime quanto accaduto nelle scorse ore sulla tangenziale Ovest di Milano. Secondo la ricostruzione dei fatti, infatti, un 39enne sudamericano ha imboccato la strada a scorrimento veloce, entrando in contromano. A quanto è risultato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 marzo 2021) Paura aper quanto accaduto nelle scorse ore: un uomoin. Poteva avere conseguenze gravissime quanto accaduto nelle scorse ore sulladi. Secondo la ricostruzione dei fatti, infatti, un 39enne sudamericano ha imboccato la strada a scorrimento veloce, entrando in. A quanto è risultato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

