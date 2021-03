“Mia moglie è incinta” Annuncio in diretta da Barbara D’Urso | cala il gelo in studio Di chi si tratta

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 1 marzo 2021) Vi ricordate della coppia di coniugi diventata tristemente nota per il tradimento all’Hotel Eufemia? All’epoca, Gianluca aveva deciso di diffondere un video nel quale mostrava lascoperta con l’amante all’uscita dell’Hotel Eufemia, a Isola delle Femmine, Palermo. L’uomo ha, poi, deciso di perdonare lae la coppia si è presentata inda, la quale ha raccolto le loro testimonianze. Abbiamo fatto pace, assolutamente. La mia più grande vittoria è qua accanto a me, non l’ho lasciata. Se è vero amore, è vero amore e basta. Non l’ho perdonata subito, prima ho voluto vedere un reale pentimento da parte sua. La coppia dell’Hotel Eufemia:a sorpresa Nel frattempo, Gianluca e Grazia hanno ripreso la solita vita, ma hanno scelto ...