Lecce-Entella in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Lecce-Entella sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l'orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due pareggi e due vittorie nelle ultime quattro gare, vogliono proseguire la Serie di risultati utili; i liguri, dal canto loro, arrivano da quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque ed hanno un disperato bisogno di vittoria per abbandonare l'ultimo posto. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 19:00 di martedì 2 marzo; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace.

