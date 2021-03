Lazio-Torino, Dal Pino: “per noi si gioca”, ma i granata non hanno intenzione di partire (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ una situazione sempre più delicata in vista della 25esima giornata del campionato di Serie A, è sempre più incerta la condizione in vista di Lazio-Torino. I granata devono fare i conti con diversi casi di Coronavirus, la squadra è ridotta all’osso e non è intenzionata a partire per Roma come confermato anche dall’Asl. I biancocelesti ovviamente vorrebbero scendere in campo, di parere opposto i granata che non sembrano in grado di disputare la partita considerando le tante assenze. Lazio-Torino, la posizione della Lega Serie A Foto di Alessandro Di Marco / AnsaSi rischia un precedente, quello di Juventus-Napoli. La partita inizialmente rinviata dovrà giocarsi nei prossimi giorni e anche per Lazio-Torino si rischia la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ una situazione sempre più delicata in vista della 25esima giornata del campionato di Serie A, è sempre più incerta la condizione in vista di. Idevono fare i conti con diversi casi di Coronavirus, la squadra è ridotta all’osso e non è intenzionata aper Roma come confermato anche dall’Asl. I biancocelesti ovviamente vorrebbero scendere in campo, di parere opposto iche non sembrano in grado di disputare la partita considerando le tante assenze., la posizione della Lega Serie A Foto di Alessandro Di Marco / AnsaSi rischia un precedente, quello di Juventus-Napoli. La partita inizialmente rinviata dovràrsi nei prossimi giorni e anche persi rischia la ...

