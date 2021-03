Laura Pausini vince i Golden Globe, la sua gioia incontenibile | video (Di lunedì 1 marzo 2021) La cantante esulta sui social il suo trionfo ai Golden Globe . "Io Sì" da "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti è la migliore canzone originale del 2020. Appena appresa la notizia la Pausini si è lasciata andare nelle sue stories di Instagram ad un'esultanza da stadio: un grande urlo poi il ringraziamento all'Italia. Nella canzone, oltre a Laura Pausini, hanno collaborato Warren e Niccolò Agliardi. Guarda tutti i video Laura Pausini Concerto None Laura Pausini Mediolanum Forum None Laura Pausini disco aereo None Leggi su panorama (Di lunedì 1 marzo 2021) La cantante esulta sui social il suo trionfo ai. "Io Sì" da "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti è la migliore canzone originale del 2020. Appena appresa la notizia lasi è lasciata andare nelle sue stories di Instagram ad un'esultanza da stadio: un grande urlo poi il ringraziamento all'Italia. Nella canzone, oltre a, hanno collaborato Warren e Niccolò Agliardi. Guarda tutti iConcerto NoneMediolanum Forum Nonedisco aereo None

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - eleitaliana : RT @classicalball85: Sono felicissima per Laura Pausini, la canzone è incantevole ?? #GoldenGlobes - romanticbee : RT @news_dei_vip: Laura Pausini è diventata ufficialmente la seconda donna italiana nella storia ad aggiudicarsi un Golden Globe #GoldenGlo… -