Invalsi, dopo un anno di stop prove al via in quinta superiore: l'obiettivo è misurare il gap educativo dovuto alla pandemia. Il calendario

Ripartono in tutta Italia le prove Invalsi. Dopo un anno di pausa voluto dall'ex ministra all'Istruzione Lucia Azzolina vista la particolare situazione dovuta alla pandemia, il nuovo inquilino di viale Trastevere, Patrizio Bianchi, ha dato l'ok alla presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo, Anna Maria Ajello. Non solo. Il professore ferrarese e la numero uno dell'Invalsi hanno apportato una novità significativa per i ragazzi delle superiori: mentre le classi quinte sono partite oggi, i test verranno sospesi per le classi seconde. Una scelta per non sovraccaricare gli istituti di un enorme lavoro in una fase delicata come quella che stiamo attraversando.

