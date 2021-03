Il piano di Bertolaso: "Una app per vaccinare 150mila lombardi al giorno" (Di lunedì 1 marzo 2021) Federico Giuliani Guido Bertolaso ha spiegato il meccanismo che sta per implementare la Regione lombardia Nella lotta contro il coronavirus c'è stato "un cambio di passo totale", e la nomina del nuovo commissario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, rappresenta soltanto la punta dell'icerberg. Guido Bertolaso, consulente di Regione lombardia per il piano vaccinale, ha fatto il punto della situazione a oltre un anno di distanza dal primo contagio ufficiale. L'annuncio di Bertolaso A proposito di vaccini, Bertolaso è stato chiarissimo. Ospite negli studi della trasmissione Quarta Repubblica, in onda su Rete 4, l'ex capo della Protezione Civile ha illustrato il piano che sta per predisporre ila lombardia ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Federico Giuliani Guidoha spiegato il meccanismo che sta per implementare la Regionea Nella lotta contro il coronavirus c'è stato "un cambio di passo totale", e la nomina del nuovo commissario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, rappresenta soltanto la punta dell'icerberg. Guido, consulente di Regionea per ilvaccinale, ha fatto il punto della situazione a oltre un anno di distanza dal primo contagio ufficiale. L'annuncio diA proposito di vaccini,è stato chiarissimo. Ospite negli studi della trasmissione Quarta Repubblica, in onda su Rete 4, l'ex capo della Protezione Civile ha illustrato ilche sta per predisporre ilaa ...

