Grande Fratello: tutti gli ascolti delle finali (Di lunedì 1 marzo 2021) Paola Di Benedetto vince il GF Vip In occasione della finale di Grande Fratello Vip 5, ripercorriamo i numeri portati a casa da Canale 5 con tutte le finali del Grande Fratello, sia Vip che Nip, dall'ultima dello scorso aprile alla prima, datata dicembre 2000. GF: tutti gli ascolti delle finali GFVip 4 - mercoledì 20 aprile 2020 4.544.000 spettatori, 23.17% di share. Conduce Alfonso Signorini, vince Paola Di Benedetto. GF 16 – 10 giugno 2019 3.301.000 spettatori, 22.20% di share. Conduce Barbara D'Urso, vince Martina Nasoni. GFVip 3 – 10 dicembre 2018 3.446.000 spettatori, 21.90% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Walter Nudo. GF 15 – 4 giugno 2018 3.797.000 spettatori, 23.60% di share. Conduce Barbara D'Urso, vince Alberto ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello GF Vip, stasera la finale: ecco chi vince secondo i bookmakers Il Grande Fratello Vip 5 sta per andare in scena con la finalissima. Chi sono i concorrenti preferiti per la vittoria secondo i bookmakers? La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per concludersi. ...

GF Vip, urla fuori la casa per Pierpaolo Pretelli: 'Giulia ti aspetta' Poche ora ancora alla finale del Grande Fratello Vip, ma fuori dalla casa i messaggeri disturbatori continuano a farsi sentire. Ancora una volta al centro c'è Pierpaolo Pretelli. L'ultima volta era successo il 22 febbraio quando ...

Finale Grande Fratello Vip 2021 stasera: anticipazioni e news sulla diretta Corriere della Sera Dayane Mello e Cristiano Malgioglio al lavoro insieme dopo il Grande Fratello Vip? Dayane Mello, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, riceverà una proposta di lavoro da Cristiano Malgioglio con cui aveva stretto un bel rapporto all'interno del reality. Quando stasera ...

Arianna David Vs Tommaso Zorzi dopo le critiche di ieri sera al Grande Fratello vip 2020: "Parla di Dayane? Lui è stato vergognoso con Giulia!" ...

