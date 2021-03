Golden Globes 2021, le nomination (Di lunedì 1 marzo 2021) Golden Globes 2021, i premi: vince Laura Pausini per la canzone. Grande successo per La Regina degli Scacchi. ROMA – Si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2021, il grande appuntamento che tiene gli amanti del cinema e della televisione incollati allo schermo. L’Italia si gode la vittoria di Laura Pausini, premiata per la miglior canzone insieme con Diane Warren e Niccolò Agliardi. Golden Globes 2021, i premi per il cinema Grande successo per Nomadland e grande successo per la nostra Laura Pausini che vince il premio per la miglior canzone. Ed evidentemente non serve sottolineare quanto questo riconoscimento sia di prestigio. Miglior film – NomadlandMiglior regia – Chloé Zhao, NomadlandMiglior film, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021), i premi: vince Laura Pausini per la canzone. Grande successo per La Regina degli Scacchi. ROMA – Si è tenuta la cerimonia di premiazione dei, il grande appuntamento che tiene gli amanti del cinema e della televisione incollati allo schermo. L’Italia si gode la vittoria di Laura Pausini, premiata per la miglior canzone insieme con Diane Warren e Niccolò Agliardi., i premi per il cinema Grande successo per Nomadland e grande successo per la nostra Laura Pausini che vince il premio per la miglior canzone. Ed evidentemente non serve sottolineare quanto questo riconoscimento sia di prestigio. Miglior film – NomadlandMiglior regia – Chloé Zhao, NomadlandMiglior film, ...

