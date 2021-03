Golden Globe 2021, il trionfo (e l’emozione) di Laura Pausini per «Io, sì» (Di lunedì 1 marzo 2021) «Sono così orgogliosa, ho la pelle d’oca. Grazie mille». Le prime parole che Laura Pausini sceglie per ringraziare l’Hollywood Foreign Press Association per averle conferito il Golden Globe per la migliore canzone originale, Io, sì, sono in italiano. Vestita di rosso e con un meraviglioso pianoforte a coda bianco sullo sfondo, Pausini ringrazia a profusione non solo il diretta tv, nella breve finestra video concessale durante la serata, ma anche sui social, dove si lascia andare a un urlo liberatorio e pieno di entusiasmo su Twitter e a un post più articolato e a tratti commovente su Instagram. https://twitter.com/LauraPausini/status/1366215957635547141 Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) «Sono così orgogliosa, ho la pelle d’oca. Grazie mille». Le prime parole che Laura Pausini sceglie per ringraziare l’Hollywood Foreign Press Association per averle conferito il Golden Globe per la migliore canzone originale, Io, sì, sono in italiano. Vestita di rosso e con un meraviglioso pianoforte a coda bianco sullo sfondo, Pausini ringrazia a profusione non solo il diretta tv, nella breve finestra video concessale durante la serata, ma anche sui social, dove si lascia andare a un urlo liberatorio e pieno di entusiasmo su Twitter e a un post più articolato e a tratti commovente su Instagram. https://twitter.com/LauraPausini/status/1366215957635547141

