GF Vip, Giulio Pretelli criticato sul web: "Strumentalizza la gravidanza per andare in Tv" (Di lunedì 1 marzo 2021) Giulio Pretelli confessa al fratello che prossimamente diventerà papà Nella semifinale del Grande Fratello Vip 5 oltre a decretare il quarto finalista, ossia Stefania orlando ha regalato un altro colpo di scena al pubblico da casa e non solo. Infatti, Pierpaolo Pretelli ha rivisto il fratello più piccolo Giulio, arrivato nella casa più spiata d'Italia per dirgli che diventerà presto papà. Tale gesto, però, se da una parte ha emozionato moltissimo l'ex Velino di Striscia la Notizia e gli altri inquilini. Dall'altra parte non ha fatto storcere il naso a tantissimi telespettatori: infatti quest'ultimi su sino riversati sui vari social network. Lì hanno giudicato in maniera negativa la scelta del 21enne lucano di dire una cosa così intima davanti a milioni di persone. Il fratello del gieffino criticato sul ...

