Gf Vip 5, arriva un aereo LGBT per Dayane Mello e la reazione della gieffina divide il web! (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è agli sgoccioli: stasera, 1 marzo, sarà finalmente decretato il vincitore ufficiale dell'edizione più longeva di tutti i tempi del game-show di Canale 5. Dopo cinque mesi di alti e bassi, i vipponi reclusi nella Casa più spiata di Italia non si sono risparmiati nemmeno nelle serate che hanno preceduto la finale. Il coming out infatti, fatto in diretta da Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò – eliminata poi a causa della scelta di quest'ultima, durante la semifinale – ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico, dividendo l'opinione in due. Se da una parte infatti la sincerità della Mello è stata fortemente messa in discussione dal web e in primis da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, dall'altra un grande gruppo di sostenitori ...

