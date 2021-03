Genoa, ansia derby: le novità dall’allenamento (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Genoa si è ritrovato oggi a Pegli per iniziare la preparazione in vista della Sampdoria: il report rossoblù Il Genoa si è ritrovato oggi al Signorini di Pegli per iniziare la preparazione in vista del derby della Lanterna contro la Sampdoria. Il report rossoblù. «Tutti al centro sportivo per il primo allenamento vista derby. Lo staff ha riunito il gruppo al ‘Signorini’ tarando i lavori sulla bilancia delle necessità, dopo l’analisi della situazione nelle riunioni organizzative prima dell’inizio lavori. Un programma ridotto è stato eseguito dagli elementi, alle prese con il recupero dopo la sfida con l’Inter. La restante parte del team ha svolto una sessione carica di contenuti. Controlli nelle sale infermeria, utilizzo dei locali in palestra, esercitazioni e partitella sul terreno di gioco dopo la parte ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilsi è ritrovato oggi a Pegli per iniziare la preparazione in vista della Sampdoria: il report rossoblù Ilsi è ritrovato oggi al Signorini di Pegli per iniziare la preparazione in vista deldella Lanterna contro la Sampdoria. Il report rossoblù. «Tutti al centro sportivo per il primo allenamento vista. Lo staff ha riunito il gruppo al ‘Signorini’ tarando i lavori sulla bilancia delle necessità, dopo l’analisi della situazione nelle riunioni organizzative prima dell’inizio lavori. Un programma ridotto è stato eseguito dagli elementi, alle prese con il recupero dopo la sfida con l’Inter. La restante parte del team ha svolto una sessione carica di contenuti. Controlli nelle sale infermeria, utilizzo dei locali in palestra, esercitazioni e partitella sul terreno di gioco dopo la parte ...

Sampdoria, Augello: 'Derby partita dell'anno. Non abbiamo l'ansia di fare punti con le big' E mercoledì c'è il derby contro il Genoa. OBIETTIVI Tocca a Tommaso Augello soffermarsi sul momento ... Per noi è la partita dell'anno: in questa situazione di classifica non abbiamo l'ansia di fare ...

