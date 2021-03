Dayane Mello perde con Pierpaolo e riabbraccia Sofia (Di martedì 2 marzo 2021) Dayane è la seconda eliminata dalla finale del Gf Vip Prima della sfida tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, dentro la casa la modella viene raggiunta da Attilio, l’ex suocero, che porta con sé una tenera sorpresa: la piccola Sofia, la figlia di Dayane. La bimba corre ad abbracciare la mamma che non vede da sei mesi e le dice che non si lasceranno mai più. La piccola è accompagnata dai nonni, anche la ex suocera, la signora Simona abbraccia Dayane, Poi c’è il collegamento con il padre e il fratello di Dayane, Juliano. Ma le sorprese non si esauriscono qui per i due sfidanti perché anche per Pierpaolo c’è una bellissima sorpresa. Si tratta del figlio di Pierpaolo, il piccolo Leo, accompagnato dalla mamma. Durante ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 marzo 2021)è la seconda eliminata dalla finale del Gf Vip Prima della sfida traPretelli, dentro la casa la modella viene raggiunta da Attilio, l’ex suocero, che porta con sé una tenera sorpresa: la piccola, la figlia di. La bimba corre ad abbracciare la mamma che non vede da sei mesi e le dice che non si lasceranno mai più. La piccola è accompagnata dai nonni, anche la ex suocera, la signora Simona abbraccia, Poi c’è il collegamento con il padre e il fratello di, Juliano. Ma le sorprese non si esauriscono qui per i due sfidanti perché anche perc’è una bellissima sorpresa. Si tratta del figlio di, il piccolo Leo, accompagnato dalla mamma. Durante ...

