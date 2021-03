Creature Comforts | in Italia grazie a Little Rocket Games

(Di lunedì 1 marzo 2021)– Siamo felici di annunciarvi una lietissima novità!ad un accordo preso con la casa editrice Kids Table BG, in autunno laporterà in! Dettagli del gioco• 45 minuti 1-5 giocatori• Età 8+ Set collection, piazzamento lavoratori Game DesignRoberta TaylorLato ArtisticoShawna J.C. Tenney Plancia di gioco – PhC:Intrasforma la tua tana in un’accogliente casa invernale. È passato un altro anno e la neve si è sciolta, finalmente la primavera è tornata nella foresta. Tutti si stanno godendo il clima caldo. La vita nella foresta è molto ...

Grazie ad un accordo preso con la casa editrice Kids Table BG, in autunno la Little Rocket Games porterà in Italia CREATURE COMFORTS!