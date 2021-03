Covid, un terzo degli studenti in Dad | Folla nei parchi e nelle città | Sardegna prima Regione bianca (Di lunedì 1 marzo 2021) Entrano in vigore con l'inizio della settimana ' i nuovi colori' dell'Italia : la Sardegna è la prima Regione bianca. Scattano anche nuove chiusure per le scuole : da lunedì più di un terzo degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 marzo 2021) Entrano in vigore con l'inizio della settimana ' i nuovi colori' dell'Italia : laè la. Scattano anche nuove chiusure per le scuole : da lunedì più di un...

TgLa7 : ??#Covid: in #GranBretagna i nuovi casi calano del 40% in una settimana, i decessi sono scesi di un terzo - Agenzia_Ansa : La Fda autorizza il vaccino monodose della Johnson & Johnson. E' il terzo approvato nel Paese, ha un'efficacia del… - Tg3web : I nuovi focolai e le varianti del covid costringono a rivedere le regole sulla scuola. Da domani istituti chiusi in… - TRIESTE_news : Vaccino: FVG terzo in Italia per dosi somministrate in rapporto a popolazione - - valentinadigrav : RT @petunianelsole: Il numero di nuovi casi di Covid-19 nel Regno Unito è sceso del 40% nell'ultima settimana, e i decessi sono diminuiti d… -