Bernaudo | Atac fa utili? Raggi la fa facile

scandisce i punti programmatici attraverso il megafono : si va da una nuova concezione del ...quella di affidare i servizi comunali ai privati e non " a municipalizzate decotte come Ama e...Cosi', in piazza del Campidoglio, Andrea, candidato sindaco di Roma per i Liberisti ... 'No al rinvio delle elezioni amministrative', 'Fuori la politica dalla gestione dei servizi', 'Stop,...“Oggi siamo qui perchè siamo di fronte a un probabile rinvio delle elezioni amministrative. È un problema che non riguarda soltanto Roma ma anche altre importanti città che vanno a scadenza naturale, ...I Liberisti italiani in piazza del Campidoglio. Le consultazioni, salvo slittamenti nella data, dovrebbero tenersi entro il 15 giugno ...