Barçagate | arrestati l’ex presidente Bartomeu e altri tre dirigenti | “Creato un sistema di diffamazione sui social contro i critici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) La crisi del Barcellona va oltre i risultati sul campo e sembra non avere fine.Josep Mariaè stato arrestato dai Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, per il cosiddetto. Assieme a lui sono finiti in manette anche Jaume Masferrer, suo braccio destro, Oscar Grau, consigliere delegato, e Román Gómez Pontí, capo dei servizi giuridici, tutti coinvolti nella creazione di undisuigli oppositori della dirigenza blaugrana. Un anno fa la trasmissione della Cadena SER ‘Què t’hi Jugues!‘ rivelò che la società aveva messo sotto contratto I3 Ventures, un’impresa di web marketing che gestiva vari account con lo scopo di difendere la giunta direttiva del club e attaccare i ...