Udinese, Gotti: «Vittoria in emergenza. Nestorovski sembra un Primavera» (Di domenica 28 febbraio 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato dopo la Vittoria contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la Vittoria sulla Fiorentina. LA GARA – «Vittoria arrivata in emergenza, avevamo tante assenze e poche alternative. Ringrazio due giocatori che sono scesi in campo in condizioni precarie, ma non dico chi sono. La gara ha rispecchiato queste mentalità, non volevamo concedere nulla a una Fiorentina forte». Nestorovski – «Oggi abbiamo dimostrato grande solidità e non volevamo concedere nulla. Nestorovski ha avuto poche possibilità, ma continua ad allenarsi con l’entusiasmo di un ragazzo della Primavera ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Luca, tecnico dell’, ha parlato dopo lacontro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani Luca, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lasulla Fiorentina. LA GARA – «arrivata in, avevamo tante assenze e poche alternative. Ringrazio due giocatori che sono scesi in campo in condizioni precarie, ma non dico chi sono. La gara ha rispecchiato queste mentalità, non volevamo concedere nulla a una Fiorentina forte».– «Oggi abbiamo dimostrato grande solidità e non volevamo concedere nulla.ha avuto poche possibilità, ma continua ad allenarsi con l’entusiasmo di un ragazzo della...

sfvofficial : RT @Fiorentinanews: #Gotti: 'Non abbiamo concesso niente a una squadra forte come la #Fiorentina. Volevamo prenderci tutto quello che ci la… - Fiorentinanews : #Gotti: 'Non abbiamo concesso niente a una squadra forte come la #Fiorentina. Volevamo prenderci tutto quello che c… - ItaSportPress : Udinese, Gotti: 'Eravamo in emergenza, bravi a non dare chance alla Fiorentina' - - sportface2016 : #UdineseFiorentina 1-0 | Le parole di #Gotti nel post partita - Kataklinsmann : Tutte le volte in cui intervistano Gotti dopo una partita dell’Udinese non posso fare a meno di ricordare quando vi… -