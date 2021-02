Quasi Natale, Anna Bellato: “Torneremo al cinema. È la bellezza di cui non possiamo fare a meno” (Di domenica 28 febbraio 2021) L'intervista a Anna Bellato, che nel film nato dall'adattamento dell'omonimo testo teatrale di Francesco Lagi, interpreta Chiara, che insieme ai fratelli si ritrova nella vecchia casa d'infanzia. Una casa che parla di infanzie perdute e vive attraverso vecchie foto, antiche leggende sciamaniche e luci che si accendono e si spengono a intermittenza. Tre fratelli che a pochi giorni dal Natale vi si ritrovano dentro riuniti dalla loro madre. Sono le atmosfere di Quasi Natale, il film in onda su Sky dal 26 febbraio che si era già fatto apprezzare allo scorso Festival di Torino imponendosi come piacevole rivelazione italiana. Il regista Francesco Lagi adatta il suo omonimo spettacolo teatrale: nella trasposizione realizzata insieme alla compagnia Teatrodilina, Lagi rimane fedele al testo e lo affida agli ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) L'intervista a, che nel film nato dall'adattamento dell'omonimo testo teatrale di Francesco Lagi, interpreta Chiara, che insieme ai fratelli si ritrova nella vecchia casa d'infanzia. Una casa che parla di infanzie perdute e vive attraverso vecchie foto, antiche leggende sciamaniche e luci che si accendono e si spengono a intermittenza. Tre fratelli che a pochi giorni dalvi si ritrovano dentro riuniti dalla loro madre. Sono le atmosfere di, il film in onda su Sky dal 26 febbraio che si era già fatto apprezzare allo scorso Festival di Torino imponendosi come piacevole rivelazione italiana. Il regista Francesco Lagi adatta il suo omonimo spettacolo teatrale: nella trasposizione realizzata insieme alla compagnia Teatrodilina, Lagi rimane fedele al testo e lo affida agli ...

RomanoRandagio : RT @MonacaMonza: Natale a fine febbraio, una quasi primavera sull'#isoladeserta con @chiara_valerio e @paolagargaloni. Quanti regali! Un'at… - chiara_valerio : RT @MonacaMonza: Natale a fine febbraio, una quasi primavera sull'#isoladeserta con @chiara_valerio e @paolagargaloni. Quanti regali! Un'at… - MonacaMonza : Natale a fine febbraio, una quasi primavera sull'#isoladeserta con @chiara_valerio e @paolagargaloni. Quanti regali… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Quasi Natale, Anna Bellato: “Torneremo al cinema. È la bellezza di cui non possiamo fare a meno”… - melisante00 : @danitrash77 Tommaso non si è commosso nemmeno per il padre, ma si è commosso quando leggeva la lettera di Bubi a N… -