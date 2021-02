Primo percorso di riflessione sulla tematica: estorsione e usura (Di domenica 28 febbraio 2021) “Oltre la distanza, insieme per la legalità attraverso il cinema; ”. E’ stato questo il tema dell’incontro dibattito che si è svolto presso l’Aula Magna dell’ITIS “G. Ferraris” e del Liceo Scientifico “A. Russo Giusti”, di Belpasso. Forte la partecipazione degli studenti, sia in presenza, rispettando le disposizioni anti Covid, che attraverso le dirette streaming sul canale YouTube dell’Istituto. Importante ed apprezzata da tutti, la presenza del Magistrato “Antimafia” dott. Sebastiano Ardita, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Messina e Presidente Prima Commissione del CSM, reduce del successo del suo libro “Cosa Nostra S.p.A.”, che racconta di una mafia che brama il potere, assetata di denaro senza scrupoli, capace di infiltrarsi nel tessuto economico attraverso accordi con la politica, “anziché sparare ha pensato di difendere i propri interessi con ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 febbraio 2021) “Oltre la distanza, insieme per la legalità attraverso il cinema; ”. E’ stato questo il tema dell’incontro dibattito che si è svolto presso l’Aula Magna dell’ITIS “G. Ferraris” e del Liceo Scientifico “A. Russo Giusti”, di Belpasso. Forte la partecipazione degli studenti, sia in presenza, rispettando le disposizioni anti Covid, che attraverso le dirette streaming sul canale YouTube dell’Istituto. Importante ed apprezzata da tutti, la presenza del Magistrato “Antimafia” dott. Sebastiano Ardita, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Messina e Presidente Prima Commissione del CSM, reduce del successo del suo libro “Cosa Nostra S.p.A.”, che racconta di una mafia che brama il potere, assetata di denaro senza scrupoli, capace di infiltrarsi nel tessuto economico attraverso accordi con la politica, “anziché sparare ha pensato di difendere i propri interessi con ...

Valeria58382161 : Io nel primo percorso di Pier ci vedevo solo 'desiderare qualcosa che non si poteva avere ' Con Giulia ho rivisto… - Tommymiore : @noora60735380 Ok, ha fatto un bel percorso, ma non credo sia un vincitore. Per me se la meritano più Tommy e dayan… - DetectiveFurud0 : E allora perché non riesco ancora a sentirmi completamente al sicuro? Perché scatto sempre sulla difensiva al prim… - moonstar_belle : RT @sembraunadanza: Indipendentemente da tutte le antipatie, simpatie, litigi, pianti, è stato un bel percorso, che ha segnato la storia de… - _rainbow_Larry_ : RT @sembraunadanza: Indipendentemente da tutte le antipatie, simpatie, litigi, pianti, è stato un bel percorso, che ha segnato la storia de… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo percorso Rossella, moglie di Ivano Michetti/ 'Ictus? Ero certa che ne sarebbe uscito' ... moglie di Ivano Michetti , ha rivestito un ruolo fondamentale nel lento e faticoso percorso di ripresa che l'artista ha dovuto affrontare, come ha raccontato egli stesso a 'Oggi': 'Il primo ricordo ...

VERTICE M5S, VERSO CONTE NUOVO LEADER/ Grillo: capo unico con segreteria da 5 membri ... ma seguendo un ragionamento che mette al centro il percorso del Movimento in questa legislatura. I ... il primo era non consentire a Conte di occupare uno spazio politico che vuole occupare lui alle ...

Attivato a Gardolo il primo percorso Piedibus la VOCE del TRENTINO Conte finisce rottamato pure sulla Cig lumaca. Ora percorso più snello Velocizzare il pagamento della Cassa integrazione, tagliando qualche passaggio burocratico; ma anche «centralizzando» i processi. Il primo incontro del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, con le part ...

Bollettino coronavirus 28 febbraio, i primi dati: l’aggiornamento alle 17 Il bollettino del ministero della Salute di oggi 28 febbraio, con i primi dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni. I primi dati di oggi ...

... moglie di Ivano Michetti , ha rivestito un ruolo fondamentale nel lento e faticosodi ripresa che l'artista ha dovuto affrontare, come ha raccontato egli stesso a 'Oggi': 'Ilricordo ...... ma seguendo un ragionamento che mette al centro ildel Movimento in questa legislatura. I ... ilera non consentire a Conte di occupare uno spazio politico che vuole occupare lui alle ...Velocizzare il pagamento della Cassa integrazione, tagliando qualche passaggio burocratico; ma anche «centralizzando» i processi. Il primo incontro del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, con le part ...Il bollettino del ministero della Salute di oggi 28 febbraio, con i primi dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni. I primi dati di oggi ...