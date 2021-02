Paqueta | “Al Milan troppe pressioni | mi sentivo solo dopo l’addio di Leonardo”

PianetaMilan : .@LucasPaqueta97: 'Al @acmilan troppe pressioni, mi sentivo solo dopo l'addio di #Leonardo' - #ACMilan #Milan… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Paquetà: 'Al #Milan mi ero messo troppa pressione. #Leonardo mentore, quando è andato via mi sono sentito solo' https://t.co… - MilanWorldForum : Paquetà sul Milan. Le dichiarazioni-) - sportli26181512 : Paquetà: 'Al Milan mi ero messo troppa pressione. Leonardo mentore, quando è andato via mi sono sentito solo': Luca… - cmdotcom : #Paquetà: 'Al #Milan mi ero messo troppa pressione. #Leonardo mentore, quando è andato via mi sono sentito solo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Paqueta Milan

Pianeta Milan

E' stato subito sincero con me quando mi ha chiamato: sapeva il periodo che avevo attraversato a Milano, ma soprattutto mi conosceva prima del. Sapeva esattamente chi ero. Sapeva che potevo ...- CAGLIARI Consigliati: Donnarumma punta a preservare la porta inviolata. Romagnoli certezza. ... Le scommesse:- Piatek - Pavoletti . Questo match potrebbe essere ricordato come la ...Lucas Paquetà torna a parlare del Milan. Il centrocampista del Lione ha concesso una lunga intervista a L’Equipe, nella quale ha raccontato anche alcuni aneddoti sull’esperienza in rossonero: “Se ...Il Milan non giocava all'Olimpico contro la Roma dal 27 ottobre 2019, la seconda panchina di Pioli in rossonero e la prima in trasferta. In quell'occasione, il tecnico emiliano ...