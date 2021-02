Padova | choc a scuola | prof in stato “alterato” | ecco cosa aveva assunto

Leggi su viagginews

(Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo la segnalazione di un insegnante che si comportava in modo “strano”, al liceo di Camposampiero () sono arrivati i Carabinieri e hanno trovano lo zaino con le bustine. I suoi colleghi e i suoi studenti si erano accorti che qualnon andava. Ilessore sembrava comportarsi in modo “strano”, come fosse in unoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com