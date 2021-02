Napoli. In funzione ‘La collina di Argo’, struttura di via Janfolla destinata ad accogliere fino a cento cani (Di domenica 28 febbraio 2021) Ad inaugurare il nuovo Centro comunale di accoglienza cani è stato direttamente il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris insieme all’Assessore alle Pari Opportunità con delega alla Tutela degli animali, Lucia Francesca Menna. Il complesso di all’incirca 600 mq, è costituito da un manufatto edilizio, un’area esterna che ospita i box di accoglienza per gli animali, due aree recintate di sgambamento per i cani, un ampio parcheggio, aiuole e spazi a verde. Il manufatto edilizio si compone di un piano seminterrato per i locali di servizio e un piano terra che ospita i seguenti ambienti: reception con zona di attesa, spazio per servizio di guardiania, uffici amministrativi, aula per formazione e/o incontri con cittadini o scolaresche, sala medica per visite veterinarie, area accoglienza animali con adottante, ambiente per test comportamentali ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 febbraio 2021) Ad inaugurare il nuovo Centro comunale di accoglienzaè stato direttamente il Sindaco diLuigi de Magistris insieme all’Assessore alle Pari Opportunità con delega alla Tutela degli animali, Lucia Francesca Menna. Il complesso di all’incirca 600 mq, è costituito da un manufatto edilizio, un’area esterna che ospita i box di accoglienza per gli animali, due aree recintate di sgambamento per i, un ampio parcheggio, aiuole e spazi a verde. Il manufatto edilizio si compone di un piano seminterrato per i locali di servizio e un piano terra che ospita i seguenti ambienti: reception con zona di attesa, spazio per servizio di guardiania, uffici amministrativi, aula per formazione e/o incontri con cittadini o scolaresche, sala medica per visite veterinarie, area accoglienza animali con adottante, ambiente per test comportamentali ...

