Napoli-Benevento | formazioni | giocano Ghoulam e Mertens

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 febbraio 2021). Gattuso ha scelto la formazione per il derby campano tra. L’allenatore ha deciso di schierare dal primo minuto Driesal centro dell’attacco. Iltorna così ad avere il centravanti, vista l’indisponibilità di Osimhen e di Petagna, oltre a quella di Lozano.segna anche il ritorno in campo dal primo minuto diche contro il Granada ha riscosso molte critiche positive. In porta c’è Meret e non Ospina. Rrahmani al fianco di Koulibaly.: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly,, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Politano,, Insigne.: Montipò; ...