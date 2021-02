Moses sul cambio di maglia | “Volevo tornare all’Inter | poi su Google mi sono informato dello Spartak”

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) Victor, ex giocatore di Chelsea e Inter, ha rivelato alcuni retroscena inerenti alla sua volontà di giocare alloMosca. Il nigeriano dopo non aver brillato in avvio si è poi ritagliato molto spazio nelle rotazioni di mister Tedesco: “Lui è simile a Conte – ha affermato sul sito ufficiale -. Conte mi ha insegnato tanto ed è sicuramente tra i migliori allenatori che ho avuto come Roberto Martinez, Benitez, Warnock, Tedesco e Hughes. Mourinho? No, lui non lo metto perché sinceramente non abbiamo instaurato un bel rapporto. Lui è un grande professionista ma avevamo visioni e opinioni diverse”. “Dopo la fine del prestito con l’Inter potevoa vestire nerazzurro – ha continuato -. Avevamo parlato anche con Conte ma poi per questioni credo anche economiche non si è fatto nulla. Ho parlato col Chelsea e mi hanno detto che ...