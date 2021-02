Malinovskyi: “La Serie A è importante, vincere partite del genere ci fa bene” (Di domenica 28 febbraio 2021) Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato al sito del club il successo, con un suo gol, contro la Sampdoria. Queste le sue parole: “Felice per il gol ma l’importante era vincere. Era una gara molto importante, abbiamo chiuso il primo tempo con un buon risultato, poi nella ripresa abbiamo gestito bene. Dobbiamo vincere questo tipo di partite. Abbiamo la Champions e il campionato, ma la Serie A è fondamentale. Cercheremo di fare bene, la Sampdoria è sempre una squadra tosta e aggressiva. Alla fine però sono arrivati i tre punti”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Ruslan, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato al sito del club il successo, con un suo gol, contro la Sampdoria. Queste le sue parole: “Felice per il gol ma l’era. Era una gara molto, abbiamo chiuso il primo tempo con un buon risultato, poi nella ripresa abbiamo gestito. Dobbiamoquesto tipo di. Abbiamo la Champions e il campionato, ma laA è fondamentale. Cercheremo di fare, la Sampdoria è sempre una squadra tosta e aggressiva. Alla fine però sono arrivati i tre punti”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

