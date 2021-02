LIVE – Triestina-Arezzo 0-1 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata delB di. I padroni di casa, reduci da tre successi nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire la loro scalata in classifica verso le prime posizioni; i toscani, invece, sono all’ultimo posto e dopo la vittoria nello scorso turno sperano di trovare continuità. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 28 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Offredi; Tartaglia, Capela, Lambrughi, Lopez; Calvano, Giorico, Procaccio; Sarno; Mensah, Gomez.Allenatore: Pillon....

...palla finisce in rete! Paride Pinna ha superato il portiere 1'e Arezzo ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme Calciomagazine è felice di invitarvi aldi- ...Formazioni:: Offredi, Lepore, Capela, Lambrughi, Lopez; Calvano, Giorico, Procaccio, Sarno, Gomez, Mensah. A disposizione: Valentini, De Luca, Brivio, Maracchi, Granoche, Rapisarda, Ligi, ...La diretta live di Triestina-Arezzo, match valevole per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre successi nelle ultime cinque ...Diretta Matelica Virtus Verona. Streaming video e tv del match valevole per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C ...