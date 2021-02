La Juve non sa vincere soffrendo: avanti con due gol di scarto o si fa riprendere (Di domenica 28 febbraio 2021) Il dato, noto e confermato, è che la Juventus di Andrea Pirlo ha vinto solo le partite in cui ha segnato almeno due gol. Col corollario della domanda: se uno, statistiche alla mano, lo porta Ronaldo, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 febbraio 2021) Il dato, noto e confermato, è che lantus di Andrea Pirlo ha vinto solo le partite in cui ha segnato almeno due gol. Col corollario della domanda: se uno, statistiche alla mano, lo porta Ronaldo, ...

pisto_gol : Povero Pirlo, esaltato oltre misura dai soliti noti e oggi sbertucciato in tv. Eppure non ha tutti i torti: la Juve… - forumJuventus : ??Finisce qui #VeronaJuve 1-1! Passo falso della Juve che si fa recuperare nel secondo tempo e non trova il vantaggi… - pisto_gol : Ver-Juv 1:1 Senza 7 titolari e con i ragazzi della U23 in panchina la Juve non va oltre il pari a Verona, e rischia… - Adri_JUVE : @JPeppp Quella di Ramsey più clamoroso..ha tirato una mozzarella invece di spaccare la rette. Invece Rabiot ha tira… - MCorleoon : @TUTTOJUVE_COM un figlio della juve che mente per restare fedele al suo vecchio club hh credo che i tifosi juventin… -