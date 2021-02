Inter-Genoa, gioia per Darmian: “La cosa importante è farsi trovare pronto. Ecco dove sta la nostra forza” (Di domenica 28 febbraio 2021) gioia per Matteo Darmian.Inter-Genoa, Conte: “Lukaku continua a crescere, Darmian risponde sempre presente. Sanchez? Vi dico la mia”Vivere la propria stagione alle spalle di un calciatore dal calibro di Achraf Hakimi non sarebbe facile per nessuno. Eppure Matteo Darmian quando trova spazio gioca sempre bene, con entusiasmo e voglia di fare la differenza. Nel match odierno giocatosi a San Siro tra Inter e Genoa l'ex esterno difensivo di Palermo e Manchester United ha trovato la seconda rete per la squadra di Antonio Conte e ha così chiuso la partita contro il Grifone di Davide Ballardini. Matteo Darmian ha poi così commentato ai microfoni di SkySport la convincente vittoria di questo pomeriggio. "La cosa ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 febbraio 2021)per Matteo, Conte: “Lukaku continua a crescere,risponde sempre presente. Sanchez? Vi dico la mia”Vivere la propria stagione alle spalle di un calciatore dal calibro di Achraf Hakimi non sarebbe facile per nessuno. Eppure Matteoquando trova spazio gioca sempre bene, con entusiasmo e voglia di fare la differenza. Nel match odierno giocatosi a San Siro tral'ex esterno difensivo di Palermo e Manchester United ha trovato la seconda rete per la squadra di Antonio Conte e ha così chiuso la partita contro il Grifone di Davide Ballardini. Matteoha poi così commentato ai microfoni di SkySport la convincente vittoria di questo pomeriggio. "La...

