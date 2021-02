Gazzetta: De Laurentiis potrebbe esonerare Gattuso in caso di sconfitta contro il Benevento (Di domenica 28 febbraio 2021) Al momento la situazione del Napoli non è affatto buona, la squadra di Gattuso si trova fuori dall’Europa e a quattro punti dalla quarta. Una rimonta è ovviamente possibile, anche se difficile, ma è per questo che il presidente De Laurentiis avrebbe pensato di rilassare la situazione e aspettare per eventuali rivoluzioni. La Gazzetta dello Sport scrive: “Aurelio De Laurentiis vorrebbe arrivare fino in fondo per poi cambiare e avviare la rivoluzione tecnica. Ma il risultato di oggi potrebbe convincerlo a decidere diversamente, se anche il Benevento dovesse conquistare punti al Maradona“. Pur senza avere fretta il presidente si sta muovendo in più direzioni conscio del fatto di non volersi trovare impreparato. I suoi obiettivi sono due. “Rafa Benitez o Maurizio Sarri. A uno dei due ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) Al momento la situazione del Napoli non è affatto buona, la squadra disi trova fuori dall’Europa e a quattro punti dalla quarta. Una rimonta è ovviamente possibile, anche se difficile, ma è per questo che il presidente Deavrebbe pensato di rilassare la situazione e aspettare per eventuali rivoluzioni. Ladello Sport scrive: “Aurelio Devorrebbe arrivare fino in fondo per poi cambiare e avviare la rivoluzione tecnica. Ma il risultato di oggiconvincerlo a decidere diversamente, se anche ildovesse conquistare punti al Maradona“. Pur senza avere fretta il presidente si sta muovendo in più direzioni conscio del fatto di non volersi trovare impreparato. I suoi obiettivi sono due. “Rafa Benitez o Maurizio Sarri. A uno dei due ...

