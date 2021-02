Festival di Sanremo 2021: via martedì con i millennials. Che non battono la Cinquetti (Di domenica 28 febbraio 2021) La più giovane cantante in gara tra i Big quest'anno è Madame, c,on 19 anni e un mese mentre il più giovane cantante maschio è Random che ha 19 anni e dieci mesi. Dunque la più giovane vincitrice di Sanremo resterà Gigliola Cinquetti che vinse nel 1964 a 16 anni, un mese e 12 giorni, cantando, giustamente, Non ho l'età L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 febbraio 2021) La più giovane cantante in gara tra i Big quest'anno è Madame, c,on 19 anni e un mese mentre il più giovane cantante maschio è Random che ha 19 anni e dieci mesi. Dunque la più giovane vincitrice diresterà Gigliolache vinse nel 1964 a 16 anni, un mese e 12 giorni, cantando, giustamente, Non ho l'età L'articolo proviene da Firenze Post.

