Covid: festa in b&b a Verona Multati 13 giovani anche di Bergamo (Di domenica 28 febbraio 2021) I ragazzi, provenienti da città diverse, hanno provato a nascondersi sotto i letti e negli armadi ma, alla fine, sono stati individuati e identificati dai Carabinieri.

