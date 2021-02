Corsport | contro il Benevento | tra i pali torna Ospina

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 febbraio 2021) Questa sera sarà l’occasione per rivedere finalmente Mertens in campo dal primo minuto, ma quello dell’attaccante belga non è l’unico ritorno che fa sorridere Gattuso. Tra ici sarà finalmente, che rientra dopo 4 gare. Dunque, conferma il Corriere dello Sport, si potràre al 4-2-3-1. Il ripristino della difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e il Ghoulam nota molto lieta nei 45’gli spagnoli. A centrocampo la coppia Bakayoko-Fabian, quindi Zielinksi a far da pendolo come di consueto: ora abbassandosi sul duo di mediana, ora posizionandosi fra i due esterni, ovvero Insigne e Politano, a ridosso d’un Mertens in campo dall’inizio. L'articolo ilNapolista.