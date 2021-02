Amadeus, arriva la confessione: è accaduto durante il lockdown (Di domenica 28 febbraio 2021) Amadeus ha affermato che suo figlio era cambiato nel periodo del lockdown. Era irriconoscibile. Pochi mesi fa Amadeus, che oggi sarà ospite a Domenica In, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi aveva svelato alcuni dettagli della vita familiare nel periodo del lockdown. Sono stati mesi difficili per tutti, ma i bambini sono stati i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)ha affermato che suo figlio era cambiato nel periodo del. Era irriconoscibile. Pochi mesi fa, che oggi sarà ospite a Domenica In, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi aveva svelato alcuni dettagli della vita familiare nel periodo del. Sono stati mesi difficili per tutti, ma i bambini sono stati i L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus arriva Chi è Giovanna Civitillo: età, lavoro e carriera della moglie di Amadeus L'esordio in televisione arriva nel corpo di ballo di diverse trasmissione sia in Mediaset che in ...pubblico quando diventa valletta di L'eredità programma condotto proprio dal futuro marito Amadeus .

Mahmood e Diodato tra gli ospiti di Sanremo 2021 Si allunga la lista degli ospiti di Sanremo, con due artisti che hanno fatto la storia più recente del Festival. L'annuncio arriva da Amadeus in un'intervista con Repubblica : "Martedì apriamo con Diodato e Fai rumore , non solo perché ha vinto l'anno scorso ma perché la sua bellissima canzone è diventata un inno durante ...

Amadeus e Fiorello, la storia di un’amicizia eterna, dalla radio a Sanremo L’amicizia tra Amadeus e Fiorello non è certamente un mistero, i due si conoscono ormai da più di trent’anni, ecco la loro storia ...

