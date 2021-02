(Di domenica 28 febbraio 2021) Il giornalista Carloha commentato con soddisfazione la vittoria del Napoli contro il Benevento, sottolineando la testa che la squadra ha messo in campo oltre alla tecnica, ma senza dimenticare che adesso ce ne sono almeno altre due Una vittoria con una buona prestazione che avrà un importante significato solo se il Napoli sarà capace di vincere le prossime due con Sassuolo e Bologna. Se punti obbligati prima del ciclo terribile (Milan Juventus Roma) ma che gli azzurri affronteranno con la rosa al completo. Stasera la testa ha accompagnato le giocate. Si è sempre pensato rapidamente e prima dell’avversario sapendo cosa fare sia in fase di possesso che di non possesso. Fu vera gloria?cinonpiù L'articolo ilNapolista.

biagiodg66 : RT @napolista: #Alvino: “Troppe volte ci siamo illusi. Meglio non farlo più” Su Twitter: “Una vittoria con una buona prestazione che avrà… - napolista : #Alvino: “Troppe volte ci siamo illusi. Meglio non farlo più” Su Twitter: “Una vittoria con una buona prestazione… - tuttonapoli : Alvino scettico: 'Vera gloria? Troppe volte ci siamo illusi' -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino Troppe

IlNapolista

... anche se ci sonochiacchiere nei nostri confronti. Cerchiamo di giocare al massimo.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Carlo: "Si andrà avanti con Gattuso, stasera ...Un altro capo di accusa arriva sulla testa di Ringhio e lo espone pubblicamente Carlo. Il giornalista di Radio Kiss Kiss attacca il tecnico per leurla in campo ai giocatori e sui ...Su Twitter: "Una vittoria con una buona prestazione che avrà un importante significato solo se il Napoli sarà capace di vincere le prossime due con Sassuolo e Bologna" ...Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:. “Il gol dopo tre minuti aveva rinforzato l’idea della rimonta ma dopo il Napoli ha iniziato a speculare ed a tenere quell’1-0 in attesa non so di che cosa.