Verona | che sfortuna | nessuno in Serie A ha colpito più pali e traverse

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ili conferma la squadra che in questa stagione diA hapiù volte il palo e la traversa: il dato sulla squadra di Ivan Juric Il, al termine della partita contro la Juventus, si conferma la squadra che in questa stagione diA hapiù legni: 15, di cui due contro i bianconeri di Andrea Pirlo. La curiosità è che ilhatutti questi legno con dodici giocatori differenti: Dimarco, Veloso, Faraoni, Ceccherini, Colley, Di Carmine, Ilic, Kalinic, Lasagna, Lazovic, Tameze e Udogie. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : [GdS] Juve, da Verona parte la caccia ai 767 gol di Pelè da parte di CR7 che può diventare anche il più veloce a ra… - forumJuventus : #VeronaJuve oggi ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski che affiancherà Ronaldo in attacco, mentre s… - ZZiliani : #Pirlo spiega il deludente pari di #Verona con “i tanti giocatori giovani”. Immagino si riferisca a DeLigt costato… - sportli26181512 : Verona, #Juric: 'Commessi errori gratuiti contro la Juve, c'è rammarico': Il tecnico gialloblù: 'E' da poco che lav… - KlaMarx : @kravotz @FrancescoNusdeo @DrBlackMrWhite1 Guarda che il Verona ha dato filonda torcere a tutti ha perso solo con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona che

7 Veloso Con lui in regia è tutto un altro. 7 Lazovic Cambia passo a sinistra e trova il cross decisivo. 6,5 Juric Con i cambi giusti riprende una partitanon meritava di perdere: alla ...Perché la Juve ha lasciato due ulteriori punti a, perché Milan e Roma si ruberanno punti a ... un distaccodalle parti di Appiano - a questo punto della stagione - non si vedeva dall'anno ...HELLAS VERONA JURIC BARAK – Ivan Juric tecnico dell’Hellas Verona, insieme ad Antonin Barak, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Al termine della gara che ha visto i gialloblù ...La Juventus esce solo con un punto dal Bentegodi contro il Verona. Non basta il gol di Cristiano Ronaldo, con Barak che sigla un 1-1 pesantissimo per le ambizioni di scudetto dei bianconeri. La ...