(Di sabato 27 febbraio 2021) Una serie di lievi scosse disono state registrate durante la notte neldai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro Morcone e magnitudo compresa tra i 2.1 e i 2.5. Al momento non si registrano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Yogaolic : RT @SkyTG24: Terremoto, sciame sismico nel Sannio: nessun danno - ruiciccio : RT @SkyTG24: Terremoto, sciame sismico nel Sannio: nessun danno - SkyTG24 : Terremoto, sciame sismico nel Sannio: nessun danno - occhio_notizie : Un vero e proprio sciame sismico nella notte #terremoto #Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto sciame

APPROFONDIMENTI ILa Benevento nella notte:sismico con magnitudo 2.5 L'EMERGENZA Covid 19, trasferimento notturnoin idroambulanzia per paziente di... LA SCOPERTA Pompei, un ...ILa Benevento nella notte:sismico con magnitudo 2.5 LA SCOPERTA Pompei, un carro romano ritrovato tra i cunicoli dei tombaroli:...Una serie di lievi scosse di terremoto sono state registrate durante la notte nel Sannio dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro Morcone e ...Trasporto via mare nella notte da Capri a Napoli per un uomo di Anacapri affetto da covid 19. Il trasferimento, disposto del CORE, è ...