Serie A, Verona-Juventus: Pirlo in emergenza, Kulusevski e Bernardeschi dal 1?. Le probabili formazioni (Di sabato 27 febbraio 2021) La sfida tra Verona e Juventus chiuderà il sabato di Serie A.Alle 20:45 andrà in scena il terzo anticipo della ventiquattresima giornata della massima Serie, con scaligeri e bianconeri a caccia di tre punti importanti per il prosieguo delle rispettive stagioni.Di seguito le probabili formazioni.Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric.Juventus (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) La sfida trachiuderà il sabato diA.Alle 20:45 andrà in scena il terzo anticipo della ventiquattresima giornata della massima, con scaligeri e bianconeri a caccia di tre punti importanti per il prosieguo delle rispettive stagioni.Di seguito le(3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric.(3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot,, Ronaldo. Allenatore:

tuttosport : #Verona-#Juve, la probabile formazione di #Pirlo ?? - Mediagol : #SerieA, #Verona-#Juventus: Pirlo in emergenza, Kulusevski e Bernardeschi dal 1'. Le probabili formazioni - elkunaguero10 : RT @LiveBianconera: Buongiorno! Stasera la #Juve torna in campo e affronta il #Verona di Juric Noi ieri abbiamo parlato di quello che ci… - TheLaz97 : RT @LiveBianconera: Buongiorno! Stasera la #Juve torna in campo e affronta il #Verona di Juric Noi ieri abbiamo parlato di quello che ci… - LiveBianconera : Buongiorno! Stasera la #Juve torna in campo e affronta il #Verona di Juric Noi ieri abbiamo parlato di quello che… -