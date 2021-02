"Secondo voi va denunciato?". Furia-Dalla Chiesa, la vergogna del prof contro la studentessa malata di Covid (Di sabato 27 febbraio 2021) Tiene il banco il tema-scuola. La didattica a distanza, infatti, potrebbe tornare preponderante con il primo dpcm di Mario Draghi: Secondo quanto si è appreso, il premier ha chiesto un parere al Comitato tecnico scientifico sull'impatto della didattica in presenza per quel che concerne il contagio. Il parere dovrà essere circostanziato per ogni tipo di fascia: gialla, arancione e rossa. Il coronavirus, infatti, con le varianti non molla. Anzi, picchia durissimo. E insomma, i ragazzi potrebbero essere "condannati" a tornare a seguire le lezioni quasi esclusivamente da remoto. E in un momento di tensione e polemica come questo, ecco piovere anche la denuncia di Rita Dalla Chiesa. Una denuncia relativa a un caso particolare, specifico e, se così fosse, piuttosto scandaloso. Scrive infatti la Dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Tiene il banco il tema-scuola. La didattica a distanza, infatti, potrebbe tornare preponderante con il primo dpcm di Mario Draghi:quanto si è appreso, il premier ha chiesto un parere al Comitato tecnico scientifico sull'impatto della didattica in presenza per quel che concerne il contagio. Il parere dovrà essere circostanziato per ogni tipo di fascia: gialla, arancione e rossa. Il coronavirus, infatti, con le varianti non molla. Anzi, picchia durissimo. E insomma, i ragazzi potrebbero essere "condannati" a tornare a seguire le lezioni quasi esclusivamente da remoto. E in un momento di tensione e polemica come questo, ecco piovere anche la denuncia di Rita. Una denuncia relativa a un caso particolare, specifico e, se così fosse, piuttosto scandaloso. Scrive infatti la...

Giorgiolaporta : Oggi #26febbraio non c'è un solo commento dei signori della sinistra che hanno sostenuto #Biden sulle #bombe in… - caterinabalivo : Vincerà la Farfalla? Per me si... secondo voi? #IlCantanteMascherato - caterinabalivo : Per me Farfalla è MIETTA, secondo voi? #IlCantanteMascherato - gastoldi : Ma secondo voi, nei rapporti con gli Stati esteri, vale e conta di più Renzi o quel “liberale” che abbiamo al ministero? - Ggmar00 : RT @Senzanomeconlak: Secondo voi andrà a punirsi da solo? -