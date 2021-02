(Di sabato 27 febbraio 2021) Questa lagenerale dideldi sciildi, Bulgaria, vinta dal croato Filip Zubcic. Tra gli azzurri la sorpresa è rappresentata da Filippo Della Vite che con un’ottima gara sale a quota 15 punti.DEL(27 febbraio) 1. Alexis Pinturault (Fra) 974 punti 2. Marco Odermatt (Sui) 744 3. Marco Schwarz (Aut) 692 4. Matthias Mayer (Aut) 604 5. Loic Meillard (Sui) 594 6. Filip Zubcic (Cro) 584 7. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 560 8. Henrik Kristoffersen (Nor) 558 9. Vincent Kriechmayr (Aut) ...

Il futuro dellobergamasco è saldamente nelle mani di Filippo Della Vite . Il 19enne di Ponteranica ha sorpreso i tecnici durante lo slalom gigante di Bansko c0gliendo i primi punti di Coppa del Mondo .Filip Zubcic vince il gigante di Bansko, gara della Coppa del Mondo dimaschile 2020/2021. Il croato sale sul gradino piu' alto del podio con il tempo di 2'20"62 e beffa Mathieu Faivre (+0''40), il migliore della prima manche. Terzo posto per Stefan ...Sci alpino, classifica Coppa del Mondo maschile 2020/2021 aggiornata dopo gigante Bansko. Ecco la situazione punti ...DISCESA VAL DI FASSA 2021: PROGRAMMA E ORARI. SABATO 27 FEBBRAIO. ore 11.00 Discesa libera femminile. DISCESA VAL DI FASSA 2021: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING. Diretta tv su RaiSport+H ...