San Cataldo | a tutta velocità con la moto contro un palo | muore un 16enne

(Di sabato 27 febbraio 2021) Poche ore fa è avvenuto un terribile incidente stradale, ci troviamo a San, dove unha perso la vita andando acon la suaun. San, unperde la vita per un incidente in(foto ilfattonisseno.it)La vittima è Francesco Giambra, purtroppo è rimasto ucciso nell’impattoil, dopo aver perso illlo dello scooter. L’incidente è avvenuto in via Beppe Montana, erano le ore 20:00 del 26 Febbraio quando Francesco era a bordo della suacicletta, ha perso l’equilibrio e si è schiantatoun. Sul posto sono subito ...

(CALTANISSETTA) - Incidente mortale ieri sera intorno alle 20 a, in via Beppe Montana. Un ragazzo di 16 anni, Francesco Giambra, per cause ancora in corso di accertamento ha ...Poche ore fa è avvenuto un terribile incidente stradale, ci troviamo a San Cataldo, dove un 16enne ha perso la vita andando in moto a tutta ...Perde il controllo della sua moto e si schianta contro un palo della luce. Un ragazzo di 16 anni, Francesco Giambra, è morto in un incidente a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. La tragedia i ...